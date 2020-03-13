Не уберегли: Лукашенко подозревают в заболевании коронавирусом - СМИ

Александр Лукашенко / УНИАН

У белорусского президента Александра Лукашенко уже второй раз кряду подозревают заболевание китайским коронавирусом.

Такое сообщение опубликовали местные СМИ. По их данным, Лукашенко накануне якобы почувствовал сильное недомогание и даже упал в обморок. Именно из-за этого отменили все ближайшие мероприятия с участием президента.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила журналистам , что передача "Большой разговор с президентом" была перенесена на неопределенный срок.

"Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе", – заявила она.

Также журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах, в последнее время Лукашенко регулярно кашляет и, вероятно, глава Беларуси старается скрывать свои проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, ранее некоторые южноамериканские (бразильские и аргентинские) СМИ сообщали о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на китайский коронавирус Covid-19. И он оказался положительным. Однако, эта информация быстро была опровергнута. Оказалось, глава страны пошел сдавать тест, поскольку коронавирусом заразился один из его соратников - глава специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартен.