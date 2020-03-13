Чехия и Молдова приняли радикальное решение в борьбе с коронавирусом

Китайский коронавирус / Reuters

Правительство Чехии вводит полный запрет на въезд иностранцев и на выезд своих граждан из-за распространения коронавируса. Запрет вступает в силу в стране с 16 марта

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещаем всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает Prague Morning.

Всего в Чехии выявили 117 случаев заражения коронавирусом.

В свою очередь, власти Молдовы запретили полеты на все европейские направления. По словам премьер-министра Иона Кику, запрет будет действовать в течение двух недель – с 15 марта до 29 марта.

По состоянию на пятницу, 13 марта, в Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавируса, но ни одного смертельного.

Как ранее сообщал Главред, решением Совета национальной безопасности и обороны сроком на 2 недели закрывается въезд в Украину для иностранцев.