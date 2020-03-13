"Многие потеряют близких": Джонсон высказался по поводу пандемии коронавируса

Борис Джонсон / Reuters

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что они должны быть готовы к утрате родных и близких - из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Он выступил с таким заявлением на брифинге после экстренного заседания парламента, сообщает британское издание The Guardian.

По словам Джонсона, Великобритания уже перешла из фазы "сдерживания" кризиса, связанного с коронавирусом, в фазу "замедления". Всего же, по данным медиков, в Соединенном Королевствке подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом. В восьми случаях был зафиксирован летальный ход.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Канады (входящей в Британское Содружество наций) Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться - из-за опасения заболеть коронавирусом. Дел в том, что у его супруги Софи Грегуар-Трюдо, появились легкие симптомы Covid-19. Перед этим первая леди Канады как раз вернулась из поездки в Лондон.