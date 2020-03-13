В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно

Раиса Малышева / Facebook/Oksana Fedkiv

Пожилая гражданка Украины Раиса Малышева, которая заразилась в Италии китайским коронавирусом, скончалась в больнице. Отмечается, что женщину госпитализировали несколько дней назад.

"Наша украинка Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – сообщила в Facebook пользователь Оксана Федькив 12 марта.

Уже сегодня женщина сообщила, что Малышева в пятницу, 13 марта, умерла в больнице.

На данный момент официального подтверждения этой информации пока нет.

Как ранее сообщал Главред, с 10 марта власти Италии объявили карантин в связи с коронавирусом по всей территории страны.

Также напомним, что 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.