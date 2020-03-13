Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса

Китайский коронавирус в Европе / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о новом эпицентре пандемии китайского коронавируса COVID-19. По его словам, очаг инфекции обосновался в европейских странах.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - заявил Гебрейесус в пятницу, 13 марта, на пресс-конференции в Женеве.

При этом он указал, что теперь на европейские страны проходится больше всего случаев заражения и летальных исходов, чем на другие страны мира без учета Китая.

Также Гебрейесус отметил, что в мире сейчас насчитывается более 130 000 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как ранее сообщал Главред, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус объявил о пандемии китайского коронавируса COVID-19