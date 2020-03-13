Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, ввел чрезвычайное положение. Причиной такого решения стало стремительное распространение китайского коронавируса covid-19.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции в пятницу, 13 марта. По его словам, для штатов выделят до 50 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом нового типа.

Кроме того, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, США получат значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал Главред, в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.