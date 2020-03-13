Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно / фото: zaxid.net

Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

"Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков. Это требует ответственности. Ответственных действий, которые могут обеспечить минимизацию последствий пандемии", – объявил 13 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Среди запретов, которые были введены:

запрет на въезд в страну иностранцев;

закрыты рестораны, кафе и бары, а также все магазины, кроме продуктовых;

запрещено проведение мероприятий, которые предполагают присутствие более 50 человек;

все поляки, которые возвращаются на родину, пробудут 14 дней в карантине.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;

в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. ЧП начнет действовать с 14 марта.

Подробнее читайте в нашем материале КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу.