Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно

Среди прочего вводится и запрет на въезд украинцев в Польшу.
Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.
"Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков. Это требует ответственности. Ответственных действий, которые могут обеспечить минимизацию последствий пандемии", – объявил 13 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Среди запретов, которые были введены:
- запрет на въезд в страну иностранцев;
- закрыты рестораны, кафе и бары, а также все магазины, кроме продуктовых;
- запрещено проведение мероприятий, которые предполагают присутствие более 50 человек;
- все поляки, которые возвращаются на родину, пробудут 14 дней в карантине.
Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.
Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:
- закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;
- остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;
- в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. ЧП начнет действовать с 14 марта.
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