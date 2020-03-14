Каспаров предупредил, как Путин способен использовать пандемию коронавируса

Владимир Путин может использовать пандемию коронавируса, предупредил Гарри Каспаров / Reuters

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что диктаторы, вроде президента РФ Владимира Путина, могут стараться использовать кризисную ситуацию, возникшую из-за пандемии коронавируса из Китая, для наращивания своего политического капитала.

Наращивание политического капитала связано с продолжением агрессии лидера России по всем направлениям, говорится в блоге Каспарова на Obozrevatel.

По его мнению, кризис будет развиваться, а экономики стран Запада к нему не готовы.

"…есть опасность, что диктаторы, вроде Путина, будут стараться использовать кризисную ситуацию для наращивания своего политического капитала. А это в первую очередь связано с продолжением путинской агрессии по всем направлениям", – отметил оппозиционер.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Владимир Путин в будущем на самом деле хочет возглавить новую страну. Экс-чиновник полагает, что у Путина есть желание возглавить новое государство, в которое должны войти Украина, возможно, фрагментированная, а также Беларусь.