Как на войне: в Италии врачей призвали лечить от коронавируса не всех

В Италии врачам посоветовали не лечить стариков / Reuters

Пожилые люди в Италии, похоже, остаются сам на сам в борьбе с китайской заразой. Стало известно, что итальянские медучреждения получили рекомендации по борьбе с коронавирусом, в которых медиков просят обращать внимание на возраст пациентов и отдавать предпочтение в терапии более молодым гражданам.

По информации BBC, документ Итальянского Института анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) начинается со сравнения пандемии коронавируса с войной, когда врачам необходимо выбирать, кого лечить из раненых и пострадавших.

Так вот, в институте убеждены, что интенсивную терапию необходимо предоставлять пациентам с наибольшими шансами на выздоровление.

"Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии", - говорится в тексте института.

Отметим, что новый коронавирус не щадит стариков - на людей старше 60 лет приходится около 80% смертей, но не трогает детей, выяснила группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Исследователи предположили, что дети менее подвержены заражению, или в случае болезни меньше страдают от симптомов.

Читайте также"Подарок" из Италии: в Украине выявили четвертый случай коронавируса - СМИНапомним, ранее новый глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".

Позднее Емец за свои слова извинился.

"Прошу прощения, что где-то что-то не так сказал", – заявил чиновник.