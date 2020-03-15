Мощный удар по коронавирусу: в Индии нашли "противоядие" - видео

В Индии нашли способ борьбы с коронавирусом / скриншот из видео

В Индии нашли средство защиты от прожорливой уханьской заразы. Местные жители города Хириюр похвастались, что нашли лучшее профилактическое средство от коронавируса, который теперь точно к ним не пристанет.

Местные жители во всеуслышание заявили, что достаточно всего лишь раз в месяц принимать ванну из коровьего навоза, и коронавирус вас обойдет стороной.

Отметим, мужчины на камеру понежились в ванной с навозом.

Более того, один из купальщиков рассказал, что навоз — это панацея от бедственной ситуации, с которой столкнулся мир из-за коронавируса.

В то же время президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал жителей страны защищаться от коронавируса народными методами - дымом гармалы. Добавим, что в государстве до сих пор не зафиксировано ни одного инфицированного смертельной болезнью.

По словам лидера Туркменистана, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов, и поэтому он поможет защититься от коронавируса, пишут СМИ.

Читайте такжеПандемия коронавируса: психиатр сказала, что категорически нельзя делатьНапомним, ранее сообщалось, в столице Великобритании в госпитале неожиданно обнаружили коронавирус в организме новорожденного ребенка.

По информации, у зараженной уханьской заразой матери родился ребенок, у которого тоже нашли коронавирус. Тест малышу сделали вскоре после его рождения.

Сообщается, что в настоящее время этот малыш является самым маленьким инфицированным пациентом в мире.