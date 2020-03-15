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Десятки тысяч украинских туристов застряли в Египте из-за коронавируса

15 марта 2020, 10:45

После проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

Украинские туристы застряли в Египте / poehalisnami.ua

В Египте оставили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфрастурктуры, под карантин попали украинские туристы, которые отдыхали в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

В Мининфраструктры отметили, что по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - добавили в министерстве.

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В комментариях туристы, оставшиеся на карантин, рассказали о том, что происходит в Египте.

/ Фейсбук А.Гончарова

"Сидим в отеле всей семьей. Толком информации нет", "Ну как бы не ограничивают в передвижениях но рекомендуют быть в номерах и ждать инфу", "Информация прошла от туроператора joinup который не может забрать туристов из отеля. В отеле нет заражённых", - сообщают украинские туристы.

В то же время с официального аккаунта Мининфраструктры уточнили, что в отелях с украинскими туристами находятся люди, у которых есть подозрение на коронавирус.

"Да, лиц, у которых подозрение на вирус", - ответили в Мининфраструктры на вопрос о том, есть ли подозрение на вирус в отелях с украинскими туристами.

Кроме того, туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте и теперь украинцы не знают, как вернуться домой.

"Завтра в 5-50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинском (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14-го марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap "летать пустыми из Борисполя, чартерам просто не выгодно". Отдать должное нашему туроператору пребывания в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное" радио сообщает, что так с тур фирмой повезло не всем. Рейсы ... теоретически ... могут восстановить в понедельник", - описала в своем Facebook ситуацию застрявшая в Египте украинская туристка Антонина Маровди.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса власти Турции перенесли старт туристического сезона в стране с конца марта на 15 апреля.

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