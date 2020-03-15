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В ВОЗ объяснили, почему коронавирус убил так много людей в Италии

15 марта 2020, 14:48

В данной ситуации важно понимать, когда произошло заражение.

Пандемия коронавируса covid-19
Пандемия коронавируса covid-19 / Фото twitter.com/ChuBailiang

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили высокую смертность от китайского коронавируса в Италии. По словам представителя ВОЗ в Российской Федерации Мелиты Вуйнович, такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

При этом она указала, что в данной ситуации важно понимать, когда произошло заражение.

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это произошло, непонятно, в данный момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, также объясняет указанное число смертей в Италии", - цитирует Вуйнович ТАСС.

Также она заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса covid-19 в Италии.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на 15 марта во всем мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения смертоносным вирусом COVID-19. Вылечились от коронавируса 71 689 человек, умерли 5429.

Италия ВОЗ китайский коронавирус новости Украины и мира видео
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