В ВОЗ предупредили о резком скачке смертности от коронавируса

Во многих европейских странах может начаться вспышка смертности / Reuters

В ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, ведь многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели", - цитирует Язаревича РИА Новости.

При этом он пояснил, что у Италии не было возможности четко отследить эпидемиологическую связь из-за резкого роста числа заражений.

"Те, кто умер от COVID-19, были в среднем инфицированы две-три недели назад", - говорит Язаревич.

Читайте такжеВласти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИОбратим внимание, что ранее ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса, поскольку в ней сейчас регистрируется больше всего новых случаев заражения, помимо Китая.

Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли. При этом 77 тыс. 257 человек выздоровели.