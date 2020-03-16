Пациенты изолированы: еще двое украинцев подцепили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих украинцев / Reuters

В Польше коронавирус обнаружили у двоих украинцев. Один из них приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, вероятно пациент привез коронавирус из Украины, пишет издание Wprost.

"Пациента из инфекционной больницы в Цешине изолировали в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы (юг Польши), приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", – рассказала она.

Отметим, что по сообщению Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, которые продолжают работать, нет очередей легкового транспорта.

На сегодня пропуск на границе с Польшей осуществляется только в таких автомобильных пунктах пропуска во Львовской области: "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчева", в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

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"По состоянию на утро 16 марта очередь легкового и пассажирского транспорта в этих пунктах пропуска на выезд из Украины отсутствуют. Пропуск пешеходов не осуществляется", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.