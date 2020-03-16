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Хитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусе

16 марта 2020, 16:27

Китайские ученые выяснили, что для того, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель вируса COVID-19 использует как минимум еще один путь.

коронавирус, экономика
В Китае сделали открытие о коронавирусе / Фото pixabay.com

Ученые всего мира пытаются найти лекарство от уханьской заразы, которая каждый день "убивает" людей.

На сей раз китайские молекулярные биологи пришли к выводу, что смертоносный коронавирус можно победить при помощи препаратов, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии.

Кроме того, китайские ученые выяснили, что для того, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель вируса COVID-19 использует как минимум еще один путь. По их мнению, это белковый рецептор CD147.

"Мы хорошо знаем, что вирус использует рецептор ACE2 для проникновения в организм, однако он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции", - говорится в отчете ученых.

Также биологи узнали, что что распространение вируса полностью блокировали даже относительно небольшие концентрации синтетических антител. Позже, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа, китайские ученые доказали, что оболочка вируса может сливаться с CD147.

Эти результаты свидетельствуют о том, что уже созданные препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с пандемией коронавируса, передает bioRxiv.

Читайте такжеПоел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитетНапомним, ранее в Индии нашли средство защиты от прожорливой уханьской заразы. Местные жители города Хириюр похвастались, что нашли лучшее профилактическое средство от коронавируса, который теперь точно к ним не пристанет.

Местные жители во всеуслышание заявили, что достаточно всего лишь раз в месяц принимать ванну из коровьего навоза, и коронавирус вас обойдет стороной.

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