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В РФ из-за коронавируса могут перенести референдум по "обнулению" Путина - СМИ

16 марта 2020, 20:29

В Кремле рассматривают две даты, на которые могут перенести голосование

Владимир Путин планирует перенести референдум
Владимир Путин планирует перенести референдум / Reuters

Конституционный суд Российской Федерации одобрил скандальную поправку в Конституцию РФ, которая позволит оставаться Владимиру Путину на посту президента еще минимум на два срока. Дальше поправки должны вынести на общероссийское голосование.

Изначально референдум был запланирован на 22 апреля. В то же время появилась информация, то его перенесут из-за пандемии коронавируса.

По данным издания Meduza, Путин в ближайшие дни обратиться к народу и объявит о переносе референдума. Отмечается, что этот вопрос обсуждался еще на выходных, но на утро понедельника, 16 марта, окончательного решения еще не было.

Кроме того, сообщается, что вероятный день, на который могут перенести голосование, 12 июня - День России. Рассматривался также единый день голосования в сентябре - 13 сентября в России пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных советов, но в Кремле склоняются июню.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие альтернативные даты не рассматриваются.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал скандальный проект закона о поправках в Конституцию РФ.

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