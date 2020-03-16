Выстроились очереди: в Амстердаме из-за коронавируса закрывают точки по продаже марихуаны

В Нидерландах с 16 марта по 6 апреля объявили карантин из-за пандемии коронавируса в мире, поэтому будут закрыты все развлекательные заведения на территории страны.

Как сообщает AP, прекращают работу магазины, продающие рекреационную марихуану.

Новость о закрытии на карантин кофешопов спровоцировала 15 марта около них весьма длинные очереди. Люди стояли плотно друг за другом, несмотря на риск заражения коронавирусом.

Люди пояснили свой поступок тем, что вынуждены подготовится к длительной самоизоляции. По их словам, очереди появились через "считанные минуты" после объявления о карантине и сохранялись до позднего вечера. Вероятность инфицирования опасным вирусом поклонников марихуаны не останавливала.

"Вообще я особо не курю, но потом подумала — мне же придётся несколько недель сидеть дома", — приводит СМИ слова работницы из сферы здравоохранения, которая не захотела называть свое имя.

Напомним, 16 марта резко ухудшилась статистика по заболевшим коронавирусом в Украине: официально подтверждены уже 7 случаев коронавирусной инфекции.

При этом вечером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Анализы на наличие COVID-19 у пациентки взяли накануне – но результаты пока ждут. Если они подтвердятся, то это будет уже вторая жертва коронавируса в Украине.

Напомним, президент Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.