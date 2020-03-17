Коронавирус в Канаде: Трюдо закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд

Джастин Трюдо сделал важное заявление / Фото twitter.com/JustinTrudeau

Распространение коронавируса COVID-19 вынудило власти Канады принять решение о закрытии границ для иностранцев.

Попасть в страну смогут лишь дипломаты, члены семей граждан Канады, экипажи самолетов и граждане США.

"Мы закрываем границы. Мы запрещаем въезд в Канаду негражданам Канады и тем, у кого нет вида на жительство", - сказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев, передает CNBC.

При этом с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта - в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Также авиакомпаниям будет запрещено перевозить пассажиров, у которых есть первые признаки заболевания, а все, кому разрешен въезд в страну, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирусом в Канаде заразились уже 439 человек, зафиксированы четыре летальных случая.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться из-за опасения заболеть вирусом COVID-19. Вечером 11 марта у его супруги Софи Грегуар-Трюдо появились симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон (Великобритания).

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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 13 марта ввел чрезвычайное положение в стране. Причиной такого решения стало стремительное распространение китайского коронавируса covid-19. Ранее Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения начали действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней.