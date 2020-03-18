Эксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавируса

Эксперт рассказал, как коронавирус изменит туризм / Reuters

Люди должны быть готовы к тому, что из-за коронавируса и других инфекций их жизнь теперь изменится кардинально. В ближайшие 15 лет нас ждет перестройка городских хозяйств и городских привычек, заявил профессор московской школы управления Сколково, эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов.

По его словам, в небытие уйдут огромные концертные залы, которые собирают тысячи людей по несерьезным причинам – послушать какую-то молодую певицу, которая поет о любви.

Дурманов добавил, что на фоне ситуации с китайским вирусом, в здравом уме никто не зайдет на борт круизного лайнера, так как это будет восприниматься как заход на борт корабля смерти.

"Скорее всего исчезнет далекий туризм, когда люди мчатся через всю планету, чтобы в течение двух недель погреть свой организм под тропическим солнцем. На смену этому туризму придет то, что сейчас мы видим в США и Скандинавии – это домашний туризм, исторический туризм, агро-индустриальный туризм, потому что путешествия через планету будут таить в себе неоправданные риски", - рассказал Дурманов в эфире программы Верным курсом.

Дурманов убежден, что эти изменения, которые нас ждут, уже сейчас должны взять на заметку туристические фирмы.

"Если эта история с коронавирусом их ничему не научит, значит они обречены на вымирание", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеХитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусеНапомним, ранее ученые из немецкого Института Роберта Коха заявили, что эпидемия коронавируса Covid-19 может продлиться два года, поскольку пандемии обычно протекают волнами.

Как заявил руководитель института Лотар Вайлер, в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, сейчас применяемые странами, могут продлиться на все время пандемии. Вайлер утверждает, что продолжительность пандемии напрямую зависит от скорости изобретения вакцины, а также от числа зараженных людей, которые выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.