Когда пандемия коронавируса пойдет на спад – эксперт удивил прогнозом

Коронавирус изменит привычки людей / Reuters

В случае с эпидемиями, на подобии той, что есть сейчас, люди будут заменять свои обычные привычки, в том числе туристические, потому что они будут реально бояться за свое здоровье и своих близких, заявил профессор московской школы управления Сколково, эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов.

"Мы сейчас живем в золотой век туристической индустрии, когда человечество может перемещаться с огромной скоростью. Но это вершина. Дальше будет только хуже. Если будет еще с плотностью 2-3 года несколько таких эпидемий, то большинство стран восстановят жесткие границы, и перемещение биологических объектов, в том числе и людей, будет крайне затруднено", - объяснил эксперт в эфире программы Верным курсом.

По его словам, население станет менее мобильным, и вовсе не потому, что в этом есть какой-то политический резон, а все для того, чтобы уберечься от стремительного распространения инфекции.

Говоря о лекарствах против коронавируса, Дурманов сказал, что фармацевтическим компаниям невыгодно этим заниматься, поэтому вряд ли стоит их ждать.

"Многие фармацевтические компании не занимаются коронавирусными инфекциями и препаратами для их лечения. Например, американская компания Merck sharp и доум прямо говорит, что, дескать, во время эпидемии свиного гриппа они занялись им, а он взял и кончился, и компания осталась с убытками. Другие говорят, что пытались сделать лекарство против эболы, вложили 3 миллиарда, а она не пришла, и они в убытках", - высказался эксперт.

По мнению Дурманова, пандемия коронавируса пойдет на спад в мае.

"Я надеюсь, что коронавирусная инфекция пойдет на спад в мае", - подчеркнул Дурманов.

При этом эксперт обратил внимание на то, что коронавирус – это тренировка всех нас на тот случай, если придут реальные проблемы.

"Например, это может быть эбола со смертностью 100%. Такую проблему могут создать террористы-хулиганы", - подытожил Дурманов.

Читайте такжеХитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусеНапомним, ранее сообщалось, из-за коронавируса в ближайшие 15 лет нас ждет перестройка городских хозяйств и городских привычек, заявил профессор московской школы управления Сколково, эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов.

"Скорее всего исчезнет далекий туризм, когда люди мчатся через всю планету, чтобы в течение двух недель погреть свой организм под тропическим солнцем. На смену этому туризму придет то, что сейчас мы видим в США и Скандинавии – это домашний туризм, исторический туризм, агро-индустриальный туризм, потому что путешествия через планету будут таить в себе неоправданные риски", - рассказал Дурманов в эфире программы Верным курсом.