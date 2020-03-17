В Италии подобрали препарат, лечащий от коронавируса

В Италии нашли препарат, лечащий от китайского коронавируса / Reuters

В Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab) против ревматоидного артрита.

Такое заявление Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе, сообщает портал La Repubblica.

По данным журналистов, больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. По словам Монтесарчио, за минувшие выходные четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо с подтвержденным коронавирусом, получали лечение противоартритным препаратом Тоцилизумаб.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", – рассказал медик .

Напомним, ранее в исследовательском центре Вашингтонского научно-исследовательского института здравоохранения имени Кайзера Перманенте в США уже ввели экспериментальную вакцину против коронавируса Covid-19 первым четырем волонтерам-добровольцам.