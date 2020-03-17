Пиво и туалетная бумага: в Сети похвастались "татухами" с коронавирусом

В Сети похвастались татушками с коронавирусом / Фото: buzzfeed.com

В самый разгар пандемии опасного коронавируса нового типа, который каждый день забирает человеческие жизни, пользователи Сети поделились фотографиями своих новых тату, которые они сделали после вспышки хвори.

Так, один мужчина набил у себя на груди просто название нового вируса - COVID-19.

Другой любитель тату разместил у себя на руке изображение бутылки пива, в которой "бултыхается" вирус. Бутылку перекрывает развернутый рулон туалетной бумаги, на которой есть надпись - corona:19.

Еще один мужчина набил себе татуировку в виде рулона туалетной бумаги с надписью COVID-19.

Одни комментаторы похвалили тех, кто набил себе тату за креативность и юмор "во время абсолютной паники, в которой в настоящее время находится мир".

А другие, наоборот, осудили и раскритиковали за то, что люди в разгар эпидемии и объявленного карантина покидали свои дома ради того, чтобы сделать тату.

Как ранее писал Главред в Киеве из-за коронавируса из Китая ввели карантин. Позже власти решили, что меры нужно ужесточить – в общественном транспорте запретили перевозить более десяти человек. Также воспользоваться общественным транспортом не сможет человек, на лице которого нет медицинской маски.

Также напомним, в среду, 18 марта, из-за пандемии китайского коронавируса межобластное, междугороднее и пригородное сообщение с Киевом будет приостановлено с 12:00.