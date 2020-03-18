Стало известно, сколько украинских заробитчан покинули Польшу из-за коронавируса

Заробитчане неохотно покидают Польшу / Reuters

С момента объявления о закрытии польско-украинской границы Польшу решили покинуть 4% украинских трудовых мигрантов, которые решили провести карантин дома.

Как сообщает аналитический департамент Компании по международному трудоустройству Gremi Personal, данные актуальны по состоянию на 17 марта.

Уточняется, что выехать решили те заробитчане, которых к такому поступку вынудили обстоятельства. У некоторых заканчивается виза, необходимо переоформить документы, а кто-то работал в Польше по безвизу без специальных разрешений.

"У нас есть четкие цифры по нашим сотрудникам, которые говорят о том, что в Украину на 17 марта вернулось не более 3-4%. Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, пребывающие в Польше по безвизу, поспешили вернуться домой. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания", - завили в компании.

Читайте такжеСтали известны жуткие подробности смерти в Черновцах второй жертвы коронавирусаПо данным работодателей, большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме. В кризисной ситуации количество рабочих мест увеличили продуктовые и логистические компании. Такие вакансии охотно предлагают украинцам, которые остались без работы после закрытия ресторанов, кафе, отелей.

"Ситуация очень динамична и меняется каждый день. На данный момент мы не уволили ни одного работника. Стараемся оперативно переводить их на другие предприятия, где есть спрос на рабочие руки", - утверждают в компании.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду рассказал о том, как эпидемия китайского коронавируса может повлиять на экономику Украины - в первую очередь через удар по украинским заробитчанам.