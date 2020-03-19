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Крестные ходы и лечебный ладан: в России придумали, как "бороться" с коронавирусом

19 марта 2020, 18:02

Православная церковь России не захотела, что называется, оставаться в стороне от борьбы с пандемией китайского коронавируса.

Крестный ход
Крестный ход в России / Reuters

В центре Москвы монахи из Высоко-Петровского монастыря запланировали каждый вечер обход его территории крестным ходом - с молебным пением об избавлении от китайского коронавируса.

Такое сообщение было опубликовано в социальной сети Instagram наместником монастыря - игуменом Петром (Еремеевым). По его словам, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери - с соблюдением безопасной дистанции. Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

Читайте такжеГлавную святыню христианского мира закрыли из-за коронавируса"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", - написал он в соцсети.

Параллельно с этим в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга начали производить специальный ладан - якобы с усиленным противовирусным эффектом (который достигается маслами лаванды, герани, базилика и лимона). Более того, в обители утверждают, что прихожане храмов болеют куда реже, поскольку ладан, который жгут в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов.

Напомним, ранее из-за распространения по миру и в Украине китайского коронавируса, Синод Православной церкви Украины утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.

новости Украины монастырь коронавирус Крестный ход
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