УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт рассказал, что общего между пандемией коронавируса и мировой войной

20 марта 2020, 10:50

По мнению Юрия Романенко, пандемия китайского коронавируса по масштабу урона для планеты будет вполне сравнима с мировой войной.

Пандемия, Европа
Пандемия по масштабу урона будет вполне сравнима с мировой войной / Reuters

Охватившая планету пандемия китайского коронавируса Covid-19 по катастрофичности последствий вполне сможет посоперничать с мировыми войнами.

Такое мнение в эфире передачи Право на владу телеканала 1+1 высказал руководитель политических программ Украинского института будущего и эксперт Юрий Романенко.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу"Это то, что до сих пор не поняли в Украине — это не вирус, это война. И это не "странная война" на востоке Украины. Это война, которая потрясет фундаментальные основания мировой системы. Вирус катализирует ключевые диспропорции в мировой системе, которые радикализируют конфликты интересов на глобальном и локальном уровне. Все крупные и маленькие экономические системы будут уходить в спираль, замыкаясь, чтобы минимизировать издержки", - считает он.

Кроме того, Романенко убежден - пандемия заставит мировые правительства действовать в ущерб для экономик собственных стран.

"При этом вирус будет заставлять правительства действовать во внеэкономической логике. Она будет доминировать и определять характер политических действий. Именно поэтому ответ на такой масштабный вызов потребует тотальности в реакциях государств", - подытожил он.

Напомним, ранее японские ученые-исследователи успешно опробовали новый способ лечения китайского коронавируса - при помощи старого препарата. До этого профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова назвала два условия окончания пандемии COVID-19

новости пандемия китайский коронавирус Юрий Романенко мировая война
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, что общего между пандемией коронавируса и мировой войной». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:19
Карантинный бунт: в Хмельницкой области пассажиры камнями изувечили маршрутку
12:12
Новое обращение Зеленского из-за коронавируса: о чем рассказал президент
12:06
Украина отправит в Китай самолет за помощью в борьбе с коронавирусом: что привезут
11:59
Youtube стал жертвой коронавируса
11:53
Продление карантина и чрезвычайное положение: СМИ узнали планы Офиса президента
11:52
Монстр из Китая: ученые объяснили появление коронавируса Видео
11:41
Из Польши прибыли поезда с эвакуированными: что известно Видео
11:21
Microsoft показала обновленный красочный дизайн Windows 10 на видео
11:20
Каннский фестиваль 2020 перенесли - новая дата проведения
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: влиятельная опора и досадный прокол Видео
11:01
Карантин в Киеве: на улицах города появились авто с громкоговорителями Видео
10:58
"Подставляют президента": в Слуге народа оценили план Ермака по ОРДЛО
10:53
Инфекционист объяснила, почему в Киеве появилась Нацгвардия Видео
10:53
"Это вагина!": Харли Квинн зажигает в трейлере 2 сезона Видео
10:50
Эксперт рассказал, что общего между пандемией коронавируса и мировой войной Видео
10:41
Doom Eternal слили на торренты прямо в день выхода
10:39
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
10:38
Коронавирус в Италии: стало известно о смерти еще одной украинки
10:30
В Харькове громят трамваи и перекрывают движение из-за карантина
10:12
Зеленский сдулся, впереди новый майдан мнение
10:03
Когда ждать новую волну коронавируса в Украине: инфекционист дала прогноз Видео
09:50
Мат, стычки и чудовищные очереди: третий день транспортного коллапса в Киеве Видео
09:28
Как Москва использует ситуацию с коронавирусом на Донбассе мнение
09:08
Режим ЧС в Киеве из-за коронавируса: в КГГА приняли решение
09:00
Гороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связи
08:56
Лекарство от коронавируса: в ВОЗ развенчали миф о популярном препарате Видео
08:49
Как распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням
08:40
Две недели "заточения": украинка раскрыла правду о карантине в Китае Видео
08:20
Как победить коронавирус: два сценария мнение
08:05
Когда закончится пандемия COVID-19: биолог назвала два условия
07:37
Не только пенсионеры: в Минсоцполитики уточнили, кто получит "тысячу от Зеленского" Видео
07:21
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина мнение
07:07
Лариса Ницой: Русскоязычные навязали нам все свое, нет и сантиметра квадратного сугубо украинского
07:02
Коронавирус в Украине: появились тревожные данные Видео
06:47
За спиной Зеленского: почему никто не хочет возглавить войну с коронавирусом мнение
06:25
"Горячо, секс": актриса развратно засветила сочную грудь в прозрачном белье
06:00
Славянский гороскоп 2020 – что кого ждет по православному календарю
05:49
Комаровский предупредил, какая привычка усугубляет течение коронавируса Видео
05:26
Вопрос жизни и смерти: три знака Зодиака ждут судьбоносные перемены - астролог
05:22
Вакцины не ждите: ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусу
04:52
С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья Видео
04:30
Порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных снимках для фанатов Фото
04:13
Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса
03:40
"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в Украине
02:51
Биолог рассказала, когда закончится пандемия китайского коронавируса
02:28
Сила и жесткость: топ-3 поз для мужского доминирования в сексе
02:15
Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса
01:49
В Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса Видео
01:37
Путин "открестился" от титула царя
01:06
Распределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять