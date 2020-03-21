Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса

Пандемия по масштабу урона будет вполне сравнима с мировой войной / Reuters

Охватившая планету пандемия китайского коронавируса Covid-19 по катастрофичности последствий вполне сможет посоперничать с мировыми войнами.

Такое мнение в эфире передачи Право на владу телеканала 1+1 высказал руководитель политических программ Украинского института будущего и эксперт Юрий Романенко.

"Это то, что до сих пор не поняли в Украине — это не вирус, это война. И это не "странная война" на востоке Украины. Это война, которая потрясет фундаментальные основания мировой системы. Вирус катализирует ключевые диспропорции в мировой системе, которые радикализируют конфликты интересов на глобальном и локальном уровне. Все крупные и маленькие экономические системы будут уходить в спираль, замыкаясь, чтобы минимизировать издержки", - считает он.

Кроме того, Романенко убежден - пандемия заставит мировые правительства действовать в ущерб для экономик собственных стран.

"При этом вирус будет заставлять правительства действовать во внеэкономической логике. Она будет доминировать и определять характер политических действий. Именно поэтому ответ на такой масштабный вызов потребует тотальности в реакциях государств", - подытожил он.

Напомним, ранее японские ученые-исследователи успешно опробовали новый способ лечения китайского коронавируса - при помощи старого препарата. До этого профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова назвала два условия окончания пандемии COVID-19