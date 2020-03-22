Бесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фото

Меркель показала, что не боится коронавируса / Reuters

65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель всегда удивляла, и надо отметить, приятно удивляла, своей простотой. И даже сейчас, когда мир атакует опасная уханськая зараза под названием коронавирус Covid-19, бундесмама пошла закупаться в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине.

Правда, Меркель явилась туда без респиратора, и это в то время, когда в Германии коронавирусом заразились 22 213 человек.

По информации, канцлер Германии оплатила свои покупки кредитной картой.

По информации RTL, бундесмама часто бывает в этом супермаркете.

Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.

Меркель купила вино в супермаркете / rtl.de

Читайте такжеЗастрявшим в Германии украинцам предложили эвакуироваться за $225Напомним, ранее сообщалось, Германия в 2020 году первый раз за свою историю не будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны 8 мая по причине свирепствующей пандемии коронавируса.

Непопулярное решение было утверждено по инициативе главы государства. Ранее в мероприятиях планировали принять участие президент Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, многочисленные высокопоставленные гости.