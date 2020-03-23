Коронавирус в Украине и мире: появились свежие данные о зараженных и жертвах COVID-19

Коронавирус подхватили более 336 тыс. человек во всем мире / УНИАН

Число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 по состоянию на утро понедельника, 23 марта, перевалило за 336 тысяч человек во всем мире. При этом почти 15 тысяч умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Как свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику, лидирует по количеству случаев заражения Китай – там зафиксировано 81 439 инфицированных. На втором месте – Италия (59 138), на третьем – Иран (21638). При этом больше всего смертей от болезни зафиксировано в Италии – в этой стране известно уже о 5476 жертвах коронавируса, в Китае умерли 3153 человека, в Иране - 1685 жертв коронавируса.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавирусом, лидируют по числу тех, кто выздоровел. В китайской провинции Хубэй удалось вылечить 59 879 человек, в Иране - 7931. В Италии, которая стала эпицентром заболевания в Европе, выздоровели пока что 7024 человека. В целом, в мире излечились 94 334 человека.

Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

Как сообщает Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом обнаружены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, (1 в течение суток);

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный);

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Фото facebook.com/phc.org.ua

Напомним, из-за стремительного распространения опасного коронавируса глава Минздрава Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул Емец.

Как сообщал Главред, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.