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В Чехии нашли лекарство от коронавируса

23 марта 2020, 08:14

Китайский коронавирус можно лечить противомалярийным лекарственным препаратом.

Китайский коронавирус
Чешские медики придумали, как бороться  с коронавирусом / Reuters

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране нашли медицинский препарат, который потенциально поможет излечить новый коронавирус COVID-19.

Речь идет о противомалярийном лекарственном препарате Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", – заявил министр 22 марта журналистам.

Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

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Ранее специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио сообщил, что в Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab). Это препарат против ревматоидного артрита.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом по состоянию на утро понедельника, 23 марта, выросло до более 336 тысяч человек во всем мире. При этом почти 15 тысяч умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

По состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

Как сообщал Главред, ночью 23 марта военный борт доставил в Украину из Гуанчжоу два вида тестов, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

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