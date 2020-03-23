Когда Европа победит коронавирус: китайский эксперт дал неутешительный прогноз

Коронавирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться / Reuters

Один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь спрогнозировал, когда Европе удастся побороть коронавирус COVID-19, который пришел из Поднебесной и теперь прочно занял позиции в европейских странах.

В частности, Веньхунь заявил, что европейским странам не стоит надеяться на быструю победу над коронавирусом – этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - цитирует вирусолога South China Morning Post.

А вот сроки, когда эпидемия коронавируса станет контролируемой, зависят от глобальных усилий по ее сдерживанию. И эти меры должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы во всем мире можно было прекратить движение на 4 недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно", - отметил Веньхунь.

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Напомним, первый официальный случай заражения коронавируса был зафиксирован еще в декабре 2019 года. С того времени коронавирус распространился по всему миру и заразил 336 тысяч человек. При этом почти 15 тысяч умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

По состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.