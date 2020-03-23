"В легких осколки стекла": британка рассказала об ужасах инфицирования коронавирусом

Пандемия коронавируса / Reuters

Жительница Великобритании Тара Джейн Лэнгстон, которая заболела коронавирусом COVID-19, рассказала о заболевании. Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

"Посмотрите на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше. Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте", – цитирует британку Daily Mail.

По ее словам, каждый вздох дается ей с большим трудом.

"Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова", - отметила женщина.

При этом она указала, что почувствовала себя плохо за пять дней до госпитализации, а уже 13 марта оказалась в больнице

"Изначально врачи считали, что у меня инфекция органов грудной клетки. Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол. Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние. Сейчас я уже восстанавливаюсь. Мне достаточно только одного литра кислорода вместо шесть, которые были нужны ранее", – подытожила британка.

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