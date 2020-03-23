"Не поможет презерватив": пропагандист Путина назвал "особую группу риска" при коронавирусе

Дмитрий Киселев / Скриншот видео с youtube.com

Одиозный российский пропагандист и Дмитрий Киселев отличился странным заявлением о китайском коронавирусе. По его словам, "в особой группе риска" находятся представители ЛГБТ-сообщества.

При этом он указал, что виной тому якобы частая смена партнеров

"ЛГБТ сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров. Ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Не поможет даже презерватив", - написал пропагандист в своем в Telegram-канале.

При этом в следующем посте он заявил, что только армия сможет обеспечить жесткий карантин, потому что "на сознательность надежды мало".

"Армию любят. Армия - защитница. И все будет спокойно. Если уж Армия, то значит - серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать", - подытожил Киселев.

Как ранее сообщал Главред, бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет назвал причину смертоносного китайского коронавируса.