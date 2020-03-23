Кого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данные

Стало известно, кого "убивает" коронавирус в Италии / Фото pixabay.com

Мир с ужасом и состраданием смотрит на Италию. Каждый день информация о смерти жителей этой солнечной и некогда беззаботной страны из-за ужасного китайского вируса COVID-19, воспринимается болезненно.

По состоянию на 23 марта там зафиксировано уже 5476 смертей.

Эпидемиологи из Италии обнародовали устрашающую аналитическую сводку о демографических и клинических характеристиках первых 3 200 жертв коронавируса.

Где в Италии "прописался" коронавирус

По информации аналитиков, более 68% умерших больных жили в Ломбардии. К слову, именно Ломбардия стала первым эпицентром вспышки коронавируса в Италии.

Еще 25% смертельных случаев сконцентрированы в соседних северных провинциях — Эмилия-Романья, Венето, Лигурия, Пьемонт, Венеция.

Кого коронавирус "убивает" в Италии

Половина итальянцев, которые заболели китайским вирусом, старше 63 лет. Медианный возраст умерших больных на 17 лет больше, 80 лет (82 года у женщин, 79 — у мужчин).

Самому молодому итальянцу, умершему от COVID-19, был 31 год, самому старому — 103 года.

Кроме того, 9 из 3 200 умерших были моложе 40 лет, 27 — от 40 до 49 лет, 93 — от 50 до 59 лет, 329 — от 60 до 69 лет.

Чем болели жертвы "уханьской заразы"

48,6% жертв коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями, а именно:

у 73,8% была гипертония,

у 33% — диабет,

у 30% — ишемическая болезнь сердца,

у 22% — тяжелая аритмия,

20% страдали хронической почечной недостаточностью,

19,5% — раком,

13,7% — хроническим обструктивным заболеванием легких,

11,9% — деменцией,

11,2% перенесли инсульт.

Также стало известно, что 1,2% умерших не имели хронических заболеваний, 23% страдали одной из перечисленных болезней, 26% — двумя.

Коронавирус "охотится" на женщин или мужчин

Ситуация в Италии показала, что жертвами смертоносного китайского вируса чаще становятся мужчины. В частности, во всех возрастных группах, кроме самой старшей (90+), среди умерших преобладают мужчины.

Аналитики уточнили, что особенно велик гендерный дисбаланс в возрастной группе 60-80 лет. Среди умерших пациентов 60-69 лет мужчины составляют более 80%, 70-79 лет — 77%.

Есть ли жизнь после реанимации

Больные, которых не смогли спасти в Италии, поступали в больницу в среднем через 4 дня после появления симптомов болезни и умирали через 4 дня пребывания в больнице.

Попавшие в реанимацию прожили после госпитализации на один день дольше тех, кому места в реанимации не хватило, пишет israelinfo.

Читайте такжеКоронавирус "прописался" в Италии: столько людей уханьская зараза еще не убивалаНапомним, ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард объяснил, в чем может быть причина такого высокого уровня смертности в Италии. По его словам, дело может быть не только в демографических особенностях страны, но и в специфике системы тестирования.

После того как вспышка инфекции была зафиксирована в Ломбардии, тест на коронавирус делали всем лицам, которые контактировали с зараженными. Однако в дальнейшем из-за роста числа инфицированных и нехватки материалов было принято решение тестировать на коронавирус только людей с тяжелыми симптомами и граждан, которые входят в группу риска.