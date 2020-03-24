Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты

Дональд Трамп и Мелания Трамп проверились на коронавирус / Reuters

Мелания Трамп - супруга президента США Дональда Трампа (который ранее назвал виновных в пандемии китайского коронавируса) сдала кровь на анализ на Сovid-19. Результат оказался отрицательным.

Об этом рассказал сам глава Белого дома на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Она в порядке. Тест показал отрицательный результат", - заявил Трамп, который сам сдал тест на китайский коронавирус неделю назад. Он тоже оказался отрицательным..

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в США было зарегистрировано 35,2 тысячи случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19 (470 смертельных случаев). Сильнее других американских городов пострадал Нью-Йорк, в котором было зарегистрировано почти 17 тысяч случаев.