СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса

Медик в защитном костюме в карантине с медицинской маской / УНИАН

Около 20% или одна пятая населения Земли (1,7 млрд человек) оказались в изоляции-карантине ради сдерживания распространения китайского коронавируса Covid-19.

Такую статистику во вторник, 24 марта, опубликовало авторитетное британское издание The Guardian. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, отметку в первые 100 тысяч случаев заболевания Covid-19 достиг всего за 67 дней, а рост на последнюю сотню тысяч эпизодов (до 300 тысяч заболевших - Главред) произошел всего за четверо суток.

Напомним, по состоянию на 24 марта 2020 года в мире было зафиксировано 378 679 случаев заражений китайским коронавирусом Covid-19. Более 16,5 тысяч человек от коронавируса уже скончались, а вылечиться удалось почти 101 тысяче человек.