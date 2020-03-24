Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей

Коронавирус начал оккупацию Испании / Reuters

После солнечной Италии смертоносный китайский коронавирус начинает оккупацию Испании - страны красивейших городов, лучших музеев мира и старинных памятников.

По информации, в Испании за последние сутки от коронавируса умерли 514 человек, что на 24% больше, чем днем ранее.

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Испании, увеличилось за последние 24 часа на 6582 человека, особенно в Каталонии и Мадриде, достигнув 39 673 случаев. Рост по сравнению с предыдущими сутками составил 20%. 2636 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Общее число смертей от коронавируса возросло до 2696.

Всего с начала эпидемии в Испании выздоровели почти 3800 человек, сказано в сообщении Министерства здравоохранения Испании.

Кроме того, испанская газета El Pais пишет, что пандемия коронавируса распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

Отметим, по состоянию на утро 24 марта в мире насчитывалось 355 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. Жертвами опасной уханьской заразы стали 16 091 человек. Победить Ковид-19 смогли более 97 тысяч человек.

Читайте такжеКого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данныеНапомним, ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард объяснил, в чем может быть причина такого высокого уровня смертности в Италии. По его словам, дело может быть не только в демографических особенностях страны, но и в специфике системы тестирования.

После того как вспышка инфекции была зафиксирована в Ломбардии, тест на коронавирус делали всем лицам, которые контактировали с зараженными. Однако в дальнейшем из-за роста числа инфицированных и нехватки материалов было принято решение тестировать на коронавирус только людей с тяжелыми симптомами и граждан, которые входят в группу риска.