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Коронавирус оказался более живучим: появилась новая угроза

24 марта 2020, 21:39

Ученые выяснили, что китайский вирус может жить на поверхностях до 17 дней.

коронавирус
Коронавирус может выживать на поверхностях до 17 дней / Reuters

Китайский коронавирус, который с декабря месяца свирепствует в мире и уже унес много человеческих жизней, может выживать на поверхностях до 17 дней.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет CNBC.

Ученые проанализировали случай заражения на круизном лайнере и выяснили,  что Covid-2019 продолжал жить на борту японского судна "Diamond Princess" в Калифорнии до 17 дней и живет на поверхностях гораздо дольше, чем показывали предыдущие исследования.

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Пассажиров и членов экипажа поместили в карантин на борту после того, как предыдущие гости "Diamond Princess", у которых не было никаких симптомов, оказались инфицированными коронавирусом. Результаты анализов, проведенных после высадки пассажиров на берег, это подтвердили.

Вирус обнаружили на различных поверхностях в каютах по истечению 17 дней после высадки людей. Ученые отметили, что это не означает, что Covid-2019 размножается на поверхности.

"COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезней, вызывая вспышки среди уязвимой группы населения, и требуются активные усилия по сдерживанию распространения", — говорится в исследовании.

Напомним, новый коронавирус был зафиксирован в Китае, а потом "зараза" распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса, в ряде государств, в частности и в Украине, введен карантин.

Евгений Комаровский прогнозировал, что пандемия китайского коронавируса прекратится после того, как заболеют до 80% населения Земли

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