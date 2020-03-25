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Экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на симптомы коронавируса

25 марта 2020, 02:22

Девушка полагает, что могла подхватить инфекцию во время путешествия в Брюссель.

Грета Тунберг
Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом / Фото: Instagram/gretathunberg

Известная экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что вместе со своим отцом заболела коронавирусом после поездки в Брюссель, поскольку они сейчас испытывают все неприятные симптомы инфекции.

"Примерно десять дней назад я начала ощущать некоторые симптомы, в то же время, что и мой отец, который был со мной в Брюсселе", - отметила Тунберг в Instagram.

Девушка жалуется, что вместе с отцом испытывает боль в горле, высокую температуру и кашель. Она отмечает, что ее папа болезнь переносит гораздо сложнее. Грета соблюдает режим самоизоляции в арендованной квартире вдали от матери и сестры.

Тунберг не может диагностировать и подтвердить заболевание, поскольку в Швеции сделать тест можно только в тяжелых случаях протекания болезни.

Подписчики девушки оставили под постом огромное количество комментариев с пожеланиями доброго здоровья для нее и отца.

Напомним, украинка Ольга Куриленко, которая работает в США, рассказала, как перенесла коронавирус и вылечилась.

Ранее Ольга Куриленко рассказала, что в Лондоне врачи не лечат коронавирус, а просто оставляют людей на карантине.

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