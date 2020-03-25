Коронавирус начал собирать скорбную дань во Франции: умерло жуть сколько людей

Коронавирус начал собирать скорбную дань во Франции / Reuters

Смертоносный китайский вирус Covid-19 разрастается по Европе, словно раковая опухоль. Теперь уханьская зараза "пустила метастазы" в страну романтиков, высокой моды и ценителей старины и искусства.

По информации, из-за коронавируса во Франции за последние сутки умерли 240 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране.

Также стало известно, что за последние сутки в стране выявили 2444 новых случаев заражения китайским вирусом.

Отметим, всего во Франции коронавирус "убил" 1100 человек. Общее количество людей, которые "подцепили" смертоносный вирус, составляет 22 300.

Добавим, что согласно информации французских СМИ, в настоящее время в больницах Франции находятся 10 176 пациентов, из которых 2950 – в тяжелом состоянии в реанимации.

Что делают власти Франции

Правительство Франции с 23 марта объявило о новых ограничениях для борьбы с коронавирусом в стране.

Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, за повторное неподчинение требованиям власти в течение 15 дней после первого планируется взыскании 1,5 тысячи евро, или максимум 6 месяцев заключения.

Читайте такжеКогда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогнозНапомним, ранее сообщалось, в Испании за последние сутки от коронавируса умерли 514 человек, что на 24% больше, чем днем ранее.

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Испании, увеличилось за последние 24 часа на 6582 человека, особенно в Каталонии и Мадриде, достигнув 39 673 случаев. Рост по сравнению с предыдущими сутками составил 20%. 2636 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.