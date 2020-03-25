Погибнет ли жуткий коронавирус летом - ответ ученых

Ученые сообщили, погибает ли коронавирус летом / Reuters

Китайский коронавирус стремительно распространяется по нашей стране. Уже зафиксировано четыре смерти от жуткой хвори. В связи с этим эксперты заявили, что наступающий летний сезон с высокой температурой воздуха и влажностью существенно замедлит эпидемию коронавируса.

Как пишет т The Daily Mail по результатам наблюдений экспертов, летом любые ОРВИ распространяются очень вяло. При температуре в +30С коронавирус просто не выживает. А президент Трамп недавно заявил, что жара скоро убьет вирус, поэтому в апреле его пандемия закончится. Позднее он изменил мнение и предположил, что эпидемия в США продлится вплоть до лета.

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Спасет ли от жуткого вируса лето? Совместное исследование китайских ученых из Beihang University и Tsinghua University дает право на подобные надежды. Они установили, что рост температуры и влажности в 100 китайских городах существенно затормозил распространение вируса.

Однозначно точно можно говорить, что в условиях повышенной температуры и влажности коронавирус становится более вялым и аморфным, он теряет свою агрессивность, но сохраняет способность переходить от человека к человеку.

Уменьшается время, в течение которого вирус сохраняется на предметах, снижается расстояние, необходимое для передачи по воздуху от человека к человеку. Люди проводят больше времени не в тесных помещениях, а на воздухе. Все эти факторы способны намного замедлить развитие пандемии COVID-19, но пока рано говорить о том, будет ли она летом полностью остановлена.

Пандемия коронавируса

Как ранее писал Главред, в Украине во время пика эпидемии китайского коронавируса может потребоваться 64 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а в стране нашли около 4 тысяч, то есть только 6,5% от того количества, которое может потребоваться.

Также напомним, по словам вирусолога и доктора наук Аллы Мироненко, Украина находится в самом начале эпидемии, впереди – пик заболеваний, а лишь потом ожидается спад. Таким образом, число инфицированных неизбежно возрастет.