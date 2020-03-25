Китай уступил серебро по числу смертей от коронавируса стране Европы / Фото pixabay.com

Испания обогнала Китай по числу смертей от коронавируса COVID-19. Теперь она заняла второе место в мире в этом грустном рейтинге. Лидером остается Италия.

Как пишет ВВС со ссылкой на данные Минздрава Испании, в стране от коронавируса умерли уже 3434 человек. Из них 738 человек – за последние сутки. Мадрид прогнозирует, что эта неделя станет самой сложной в борьбе с пандемией коронавируса.

На счету Италии пока вдвое больше жертв – 6820 погибших от коронавируса. В мире зарегистрировано свыше 387 тыс. пациентов, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. Из них смогли вылечиться 100 тыс. человек. От осложнений, которые вызывает инфекция, умерли более 16 тыс. пациентов.

Ранее число больных коронавирусом в Киеве серьезно возросло. Новые случаи заболевания коронавирусом в столице подтверждены лабораторно.

Напомним, в ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса. Вспышка вируса усиливается в США, сообщили в организации.