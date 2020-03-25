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"Едва не отдал концы": украинский консул рассказал, как победил коронавирус

25 марта 2020, 18:57

Дипломат поведал, как лечился от жуткого вируса в одной из немецкой клиник.

коронавирус, карта
Дипломат сообщил, как переболел коронавирусом / РБК-Украина

Дипломат, сотрудник Генконсульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко заявил, что переболел китайским коронавирусом. По словам чиновника. коронавирус - это не шутка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Дипломат отметил, что заболел в ФРГ и лечение тоже проходил в немецкой клинике, откуда его выписали домой при условии соблюдения карантина.

"Начиная с 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены серьезно и надолго, надеюсь, не навсегда" – признался он.

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Дипломат отметил, что шансы умереть от коронавируса, возможно, выше именно у пожилых людей, как об этом говорят медики и ученые. Однако шансы серьезно заболеть, убежден он, одинаковые у всех.

"В больнице пожилых людей было процентов 15, абсолютное большинство – от 20 до 60 и равномерно распределены, напомню – там лежат только тяжелые больные, с легкой формой болеют дома. Я не буду повторять, что делать, чтобы не заболеть, скажу только – берегите себя!" – посоветовал Шевченко.

Он также добавил, что немецкая система здравоохранения неплохая, но в то же время имеет свои серьезные минусы.

"Мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген, "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно). Но главное – все здесь держится не только на врачах, которые появлялись раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи плечи ложится основное бремя выруливания из этого кризиса", – отметил Шевченко, поблагодарив этих людей за помощь в борьбе с тяжелой болезнью.

Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем. 

китайский коронавирус эпидемия коронавируса
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