Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса

Люди с лишним весом в группе риска / Reuters

Китайский коронавирус в мире унес уже 16,5 тысяч жизней, а цифра заболевших приближается к 400 тысячам. По наблюдениям ученых, страшная инфекция чаще всего поражает пожилых людей с различными заболеваниями.

Но недавно ученые обнаружили еще одну группу риска - это люди с избыточным весом. К такому выводу пришли британские медики, пишет Daily Mail.

Согласно заключению ученых, две трети из серьезно заболевших имеют ожирение и чаще других умирают от коронавирусной инфекции. 63% пациентов в реанимации больниц Великобритании с лишним весом и ожирением.

Ученые объясняют это с тем, что как правило люди с ожирением имеют ряд хронических проблем:

нарушение в работе легких,

повышенное давление

ослабленный иммунитет.

Также лишний вес не дает человеку возможность получить достаточное количество воздуха при вдохе, из-за чего уровень кислорода в крови снижен. Это, в свою очередь, увеличивает риск отказа легких в процессе лечения. Кроме того, у людей с ожирением часто есть диабет и проблемы с сердцем.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на вечер, 25 марта, число инфицированных жутким коронавирусом в Украине возросло до 136 человек, увеличившись на 23 в течение дня. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

Также Главред писал, что была зафиксирована пятая смерть от коронавируса - скончалась 76-летняя жительница Сумской области. Она пребывала в реанимации в тяжелом состоянии. Тесты на коронавирус показали положительный результат.