Во Франции объявили военную операцию из-за коронавируса

Эмманюэль Макрон призвал французов к национальному единству в борьбе с COVID-19.
Коронавирус во Франции вынудил президента страны Эмманюэля Макрона объявить о проведении операции с участием армии для борьбы с распространением болезни.
Операция получила название "Стойкость". В рамках ее проведения военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.
"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную от операции Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом", - цитирует Макрона RFI.
Президент Франции призвал граждан страны к национальному единству в борьбе с коронавирусом. При этом он пообещал серьезные финансовые вливания в систему здравоохранения.
Коронавирус во Франции 26 марта 2020
Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на четверг, 26 марта, во Франции зафиксирована 1331 жертва коронавируса – таким образом за сутки число умерших возросло на 231 человека.
Общее число зараженных в стране – 25 600 человек. Таким образом за сутки зафиксировано 3300 новых случаев заражения. Выздоровели с начала эпидемии 3900 пациентов.
Как сообщал Главред, в Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев.
Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.
Кроме того, с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.