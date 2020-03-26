Во Франции объявили военную операцию из-за коронавируса

Эмманюэль Макрон пообещал серьезные финансовые вливания в систему здравоохранения/ Reuters

Коронавирус во Франции вынудил президента страны Эмманюэля Макрона объявить о проведении операции с участием армии для борьбы с распространением болезни.

Операция получила название "Стойкость". В рамках ее проведения военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную от операции Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом", - цитирует Макрона RFI.

Президент Франции призвал граждан страны к национальному единству в борьбе с коронавирусом. При этом он пообещал серьезные финансовые вливания в систему здравоохранения.

Коронавирус во Франции 26 марта 2020

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на четверг, 26 марта, во Франции зафиксирована 1331 жертва коронавируса – таким образом за сутки число умерших возросло на 231 человека.

Общее число зараженных в стране – 25 600 человек. Таким образом за сутки зафиксировано 3300 новых случаев заражения. Выздоровели с начала эпидемии 3900 пациентов.

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Как сообщал Главред, в Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.