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Число зараженных резко выросло: в мире - новый очаг распространения коронавируса

26 марта 2020, 10:36

По состоянию на 25 марта в Канаде обнаружено 3409 больных коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус атакует Канаду  / Reuters

Коронавирус атакует Канаду – за последние сутки количество инфицированных COVID-19 в стране возросло на 75%. Таким образом Канада поднялась к первым местам в списке стран, в которых коронавирус распространяется быстрее всего.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Канады, по состоянию на 25 марта в стране обнаружено 3409 больных коронавирусом. При этом 24 марта эта цифра составляла 1959 человек. Таким образом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде возросло почти на 75%. Кроме того, увеличилось и количество жертв COVID-19 – зафиксированы 36 летальных исходов.

Коронавирус в Японии

Эпидемия коронавируса в Японии также набирает обороты, зафиксирована вторая волна заболеваний. По состоянию на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом внутри страны, передает Reuters. Кроме того, за день было зарегистрировано более 45 случаев смертей от COVID-19.

По данным издания, премьер-министр Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение в Японии, если болезнь представляет серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.

Напомним, коронавирус во Франции вынудил президента страны Эмманюэля Макрона объявить о проведении операции с участием армии для борьбы с распространением болезни. Операция получила название "Стойкость". 

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Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца -  до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того,  с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

коронавирус Новости Канады китайский коронавирус
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