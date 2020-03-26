Коронавирус в мире: в еще одной стране появилась первая жертва

В Армении появилась первая жертва коронавируса / Reuters

В еще одной стране мира появилась первая жертва смертоносного китайского коронавируса – COVID-19.

Первая жертва вируса появилась в Армении, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Алина Никогосян в Facebook.

По ее данным, умер 72-летний мужчина, который, кроме коронавируса, имел ряд проблем со здоровьем.

Спикер добавила, что у мужчины были такие проблемы со здоровьем: нарушение сердечного ритма, гипертония, респираторный дистресс-синдром, двустороннее воспаление легких и полиорганная недостаточность.

Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в китайском городе Ухань, а позже "зараза" распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения ввела пандемию.

В мире вирус уже подхватили сотни тысяч человек, более 20 тысяч инфицированных – умерли. Коронавирус в Украине по состоянию на 26 марта диагностировали у 156 человек, пятеро заболевших – скончались. На украинской территории введен карантин и режим чрезвычайной ситуации.