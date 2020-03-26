Почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины - ответ ученых

Почему мужчины чаще умирают от коронавиурса, чем женщины / Reuters

Коронавирус, который распространяется по миру с декабря прошлого года, чаще всего поражает мужскую часть населения во всех странах, где были зафиксированы очаги заражения.

Так, согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, большинство из инфицированных граждан в Италии - мужчины (60%), пишет CNN. При этом жертвами коронавирусной инфекции тоже чаще всего становятся представители сильного пола (70%).

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В настоящее время данные о смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, представили Иран, Китай, Франция, Италия, Германия и Южная Корея. При этом доступны данные по статистике, охватывающей процент заболевших людей, еще из семи стран.

Согласно с доступными данным, мужчины от коронавируса умирают в среднем в два раза чаще женщин.

Ученые утверждают, что подобная картина складывается из многих нюансов:

Эпидемиологи считают, что особенностью вируса является его нацеленность на поражение иммунитета , который у женщин является более сильным, особенно к воздействию инфекционных заболеваний. Это обусловлено генетически и особенно касается родивших женщин, чей иммунитет уже страдал от внезапных ослаблений, вызванных беременностью, и готов к подобному в будущем. Проще говоря, у женщин выше запас прочности.

, который у женщин является более сильным, особенно к воздействию инфекционных заболеваний. Это обусловлено генетически и особенно касается родивших женщин, чей иммунитет уже страдал от внезапных ослаблений, вызванных беременностью, и готов к подобному в будущем. Проще говоря, у женщин выше запас прочности. Мужчины чаще страдают от хронических недугов , что влияет на общую картину смертности от данного заболевания. В частности, речь идет о гипертонии, сахарном диабете, болезни верхних дыхательных путей.

, что влияет на общую картину смертности от данного заболевания. В частности, речь идет о гипертонии, сахарном диабете, болезни верхних дыхательных путей. это связано с образом жизни, ведь именно мужчины чаще склонны к вредным привычкам, употреблению алкоголя и курению. В той же Италии курят 7 миллионов мужчин и 4,5 всего миллиона женщин. Именно курящим гражданам реанимация требовалась в два раза чаще по сравнению с теми, у кого не было вредных привычек.

Ранее Главред писал, что Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали перспективы создания вакцины от коронавируса. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, ожидать появление готовой вакцины против коронавируса можно не ранее, чем через год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.