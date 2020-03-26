Миллионы смертей: в Сеть слили апокалиптические прогнозы по коронавирусу в России

В Сеть слили пессимистические прогнозы по смертям от коронавируса в России / РБК

Накануне, 25 марта 2020-го, официальное число россиян, инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в России достигло 658 человек.

На следующий день портал "Центр "Досье"" опубликовал конфиденциальные аналитические обзоры правительства Московской области.

В документах предполагается, что реальное число заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) в разы превышает официальные цифры и может специально скрываться властями РФ.

В отчете от 16 марта утверждается, что по "крайне оптимистичным" оценкам в Москве на данный момент около 500 случаев заражения коронавирусом. И это при том, что 15 марта по всей территории России зафиксировано официально лишь 63 случая инфицирования.

Авторы обзоров рисуют весьма пессимистическую картину развития пандемии китайского коронавируса в столице РФ.

"От коронавируса за следующие два-три месяца умрет около 30 000 человек. В Москве ежегодно умирает около 120 000 человек. С одной стороны, получается +20% к обычной смертности", - утверждают они.

При этом, авторы документов утверждают, что отличная работа российской системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом никак невозможна в реальности - в том числе из-за соотношения больных и имеющихся койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Далее, по прогнозам, в первой декаде мая 2020 года, на пике пандемии, каждый день в Москве и Московской области будут умирать 6 000–7 000 человек. А по России в целом, без принятия срочных карантинных мер, до 60-70% населения страны будет заражено в течение трех-четырех месяцев. Общая смертность от коронавируса к первой декаде мая может составить от одного до шести миллионов человек.

Госпитализация же одновременная потребуется от трех до четырех миллионов человек (при том, что в РФ всего 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких).

Напомним, ранее, 25 марта, российский президент Владимир Путин обратился к жителям РФ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг эпидемии коронавируса COVID-19. Он анонсировал, в частности, как перенос всероссийского референдума по поправкам в Конституцию страны, так и немедленное использование карантинных мер.