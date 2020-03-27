Озвучены сроки появления первой вакцины от коронавируса в США

Ученые США работают над вакциной против COVID-19 / УНИАН

Весь с мир нетерпением ждет, когда же ученые создадут вакцину от коронавируса COVID-19, который парализовал нормальную жизнь большинства стран и забрал жизни уже 24 тысяч человек.

В частности, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Он отметил, что различные вакцины уже находятся в первой фазе тестирования. Проверку безопасности вакцины обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не навредит пациентам.

"Это займет три месяца, то есть до середины лета, и легко может занять больше", – сказал Фаучи.

Напомним, Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по числу зараженных коронавирусом в мире. На данный момент там подтвержден 85 991 случай заражения COVID-19. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, 1178 зараженных коронавирусом умерли, 619 пациентов - вылечились.

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Напомним, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что остановить пандемию уханьского коронавируса COVID-19, может"биологическое чудо" - такое как продолжительная теплая погода или внезапное ослабление вируса при переходе от человека к человеку.

В свою очередь, вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.

"США и Гонконг уже начали клинические испытания разработанных вакцин. Мы еще не знаем, чем они закончатся. И даже если они и закончатся успешно, то мы должны понимать, что население Соединенных Штатов - 325 млн человек, и определенная их часть - пожилые люди. А значит, прежде всего государство защитит своих пожилых людей. А продавать вакцины будут в том случае, когда их достаточно произведут. Также и другие страны, которые этими вакцинами занимаются, спасать своих", - заявила Мироненко.