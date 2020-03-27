Смертельная жатва коронавируса: стало известно о новой жертве из Украины

22 гражданина Украины лечатся от COVID-19 в иностранных больницах / УНИАН

За границей от коронавируса скончались уже четверо граждан Украины, рассказали в Министерстве иностранных дел.

Как отмечается в сообщении на странице Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины в Facebook, 22 гражданина Украины лечатся от COVID-19 в иностранных больницах.

В МИД уточнили, что пятеро украинцев лечатся от коронавируса в Италии, по 4 украинца лечатся в Германии и Доминиканской Республике, по двое — в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одному в Испании, США, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

Кроме того, на карантине сейчас находятся 160 наших сограждан, уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В то же время 94 356 украинцев уже вернулись на родину, добавили в МИД, а 8 украинцев выздоровели и выписались из медучреждений.

/ @MFAInfoCoronavirus

Напомним, в Украине официально зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.